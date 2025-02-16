В Тюмени мать полтора года истязала малолетнюю дочь

В Тюмени мать получила пять лет колонии за истязание ребенка

В Омутнинском районе Тюменской области огласили приговор матери, которая систематически избивала малолетнюю дочь. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, с февраля 2022 года по август 2024 года, 24-летняя женщина издевалась над своей двухлетней дочерью. Женщина избивала ребенка шнуром от зарядного устройства, ставила девочку в угол на длительное время и оскорбляла.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении матери было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал с подсудимой в пользу малолетней потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

Женщина лишена родительских прав, девочка передана в приемную семью.

До этого сообщалось, что в Калининградской области отец избивал ремнем и шнуром 13-летнюю дочь. В полицию Советска обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее бывший муж истязает их 13-летнюю дочь. Ранее судимый 35-летний мужчина неоднократно применял к ребенку физическую силу. Также установлено, что домашний тиран избивал бывшую жену. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее россиянка сдала троих детей в интернат и год жила на пособия.