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Россия поставила «рекорд» по побоям в отношении женщин

Более 13 тыс. россиян привлекли к наказанию за избиение женщин в 2023 году

В 2023 году Россия побила собственный «рекорд» по количеству случаев избиения женщин. Как рассказала во время круглого стола в Госдуме уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, 13 241 человек получил наказание по административной статье «Побои».

Омбудсмен назвала этот показатель самым высоким за последние как минимум 5 лет. Чтобы решить эту проблему, она предложила ввести уголовное наказание вместо административного, а также развивать тему с созданием кризисных центров, в которых пострадавшие от домашнего насилия женщины могут получить помощь.

Видео с выступлением Потяевой опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

19 июня газета kp.ru опубликовала результаты социологического опроса, по которым 41% жителей РФ сталкивались с домашним насилием. Из них 25% заявили, что их хотя бы один раз в жизни били муж или жена. Еще 9% респондентов рассказали о домашнем насилии со стороны родителей.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости вернуть наказание за домашнее насилие.

Ранее казанский имам записал видео о том, в каких случаях стоит «побивать» жену.

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