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ООН сообщила о голоде на Украине, худшая ситуация в Херсонской области

ВВП ООН: 5 млн украинцев столкнулись с голодом
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Depositphotos

Всемирная продовольственная программа (ВПП), которая подведомственна ООН, подсчитала, что на Украине около пяти миллионов человек голодают. Эту информацию публикует сайт организации.

«По оценкам, каждая пятая семья испытывает нехватку продовольствия, а в некоторых районах востока и юга — до каждого второго», — говорится в публикации.

По информации ВПП, наихудшая ситуация сложилась в той части Херсонской области, которая контролируется Украиной. Здесь с голодом сталкивается более половины населения. Организация также сообщила, что многие украинцы жертвуют своей едой, чтобы накормить детей, другие — влезают в долги, чтобы купить продовольствие и накормить семью.

Также ВВП отмечает рост цен в магазинах — в некоторых торговых точках стоимость продуктов увеличилась на 25%, тогда как основные овощи подорожали более чем вдвое, сообщает Aif.ru.

О том, что почти треть населения голодает и с трудом находит пропитание, сообщают и украинские Telegram-каналы. По их данным, несмотря на это, на Украине нашли свалки с выброшенными свежими овощами. Происхождение этих свалок остается неизвестным.

В сентябре прошлого года глава военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщал, что в приграничных районах регионах уже зафиксировано более 20 случаев дистрофии из-за голодания и нехватки медикаментов.

Ранее экс-советник Кучмы предрек Украине голод и гражданскую войну.

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