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В Харьковской области начали фиксировать случаи дистрофии

ХВГА: в Харьковской области есть случаи дистрофии и смерти от голода

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Global Look Press

На территории Харьковской области зарегистрированы случаи дистрофии и смерти от голода, вызванные блокадой, введенной Украиной. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«В приграничных районах Харьковской области уже зафиксировано более двадцати случаев дистрофии и шесть летальных исходов из-за голодания и нехватки медикаментов», — уточнил чиновник.

Он отметил, что среди пострадавших в основном люди пожилого возраста, и подчеркнул, что текущая ситуация напрямую связана с блокировкой поставок продуктов и лекарств на эту территорию со стороны Украины.

До этого Украине предрекли ускорение роста цен на мясо и молочные продукты. По словам президента украинской Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Ивана Томича, с осени в стране начнут резко дорожать молочные продукты и мясо. Эти и другие продукты питания могут вырасти в цене на 7-30%, полагает специалист. Причина ожидаемой инфляции заключается в массовых перебоях с электричеством.

Ранее экс-советник Кучмы предрек Украине голод и гражданскую войну.

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