Московская прокуратура составила портрет типичного преступника столицы в 2024 году

Прокуратура Москвы опубликовала среднестатистический портрет столичного нарушителя закона, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, портрет преступника был составлен на основании статистических данных по всем составам за 2024 год. В Москве за 2024 год выявили 31726 преступников, и более половины из них не являются жителями столицы.

При этом большинство приезжих не имеют постоянного дохода в Москве. Большую часть преступлений в столице совершает приезжий мужчина в возрасте от 30 до 49 лет. Как правило, у нарушителей закона среднее образование, а 35% из них ранее уже были судимы.

До этого ГУ МВД России по Московской области сообщало, что в Ногинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег, маляр похитил из шкафа на работе более миллиона рублей. Мужчина работал на предприятии маляром и украл наличные. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее на Урале вор попал под машину, убегая с места преступления.