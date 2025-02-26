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В Подмосковье маляр украл 1,3 млн рублей из цеха, в котором работал

В Подмосковье мужчина украл 1,3 млн рублей из шкафа на работе
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Ногинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег, маляр похитил из шкафа на работе более миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением о краже денег из шкафа на работе. Мужчина лишился 1,3 млн рублей. Выяснилось, что к краже оказался причастен его коллега, 37-летний житель Балашихи.

Мужчина работал на предприятии маляром и украл наличные. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве помощница по хозяйству украла у 86-летнего пенсионера 450 тыс. рублей. За несколько месяцев работы женщина вошла к пенсионеру в доверие. Мужчина стал давать ей свою личную банковскую карту для покупок — чем работница спустя время воспользовалась в корыстных целях. Женщина девять раз снимала с карты деньги без ведома пенсионера

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Ранее на Урале вор попал под машину, убегая с места преступления.

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