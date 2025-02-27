Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина заперла партнера в камере хранения на четыре дня

В США женщина заперла партнера в камере хранения на четыре дня
close
ABC News

В США 52-летнюю жительницу штата Северная Каролина разыскивают по обвинению в покушении на жизнь своего партнера. Она заперла мужчину в складском помещении, и тот просидел там четыре дня без еды и воды. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в городе Монро. По словам 51-летнего потерпевшего, 20 февраля он вместе со своей партнершей отправился в складское помещение. Мужчина утверждает, что женщина попросила его пробраться к задней стенке хранилища, чтобы достать оттуда несколько вещей, и когда тот был у цели, резко опустила ставни камеры хранения. Со словами «Это то, что ты заслуживаешь» она закрыла дверь на замок и ушла.

Мужчина от неожиданности потерял свой телефон и на ощупь искал его в полной темноте несколько дней. Когда ему все же удалось найти его спустя четверо суток, заряд аккумулятора был почти на нуле. Тем не менее мужчине удалось связаться со службой спасения, и его вызволили из заточения.

После этого его партнершу объявили в розыск.

Ранее ревнивец из Самары запер подругу в квартире и грозил облить ее кислотой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами