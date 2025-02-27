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В Югре мигрант с арматурой напал на местного жителя после замечания в свой адрес

Мигрант с арматурой напал на жителя Нижневартовска после замечания

В Нижневартовске иностранец вышел на местного жителя с арматурой, когда тот сделал ему замечание. Конфликт мужчин попал на видео, которое позже опубликовал Telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский».

Инцидент произошел 26 февраля во дворе одного из домов. По информации канала, конфликт начался после того, как вартовчанин попросил водителя «Газели» не парковать свое авто у него под окнами. Это не понравилось последнему, и тот взял из салона длинную металлическую палку и напал на «обидчика».

На кадрах видно, как мигрант угрожает мужчине, который сделал ему замечание и замахивается на него палкой, но вартовчанин перехватывает и арматуру, и инициативу в конфликте. И через минуту его оппоненту приходится убегать от него по сугробам.

В местной полиции заявили в беседе с изданием Muksun.fm, что проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Воронежской области женщину оштрафовали за нападение на полицейских с кулаками.

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