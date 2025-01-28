Пьяная россиянка набросилась на полицейских из-за замечания и получила штраф

В Воронежской области женщину оштрафовали за нападение на полицейских с кулаками

Пьяная женщина напала на воронежских полицейских из-за замечания, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Во время уличного патрулирования в поселке Кантемировка стражи порядка заметили женщину, которая громко ругалась с таксистом. При этом от нее исходил резкий запах алкоголя, а речь гражданки была несвязной.

Полицейские вмешались и распорядились, чтобы женщина перестала нарушать общественный порядок, однако 37-летняя местная жительница проигнорировала их законное требование.

Тогда правоохранители предложили дебоширке пройти в отдел внутренних дел для оформления протокола, но та предпочла наброситься на сотрудников МВД с кулаками. Ее задержали и отправили под суд, в итоге нарушительница получила судимость и штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ранее москвичке назначили год принудительных работ за нападение на контролера в автобусе.