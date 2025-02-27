Дачникам рассказали, перцы какого цвета лучше выращивать на участке

В сладком перце в зависимости от его цвета содержатся разные витамины, поэтому дачникам стоит выбирать их сорт в зависимости от их полезных свойств. Об этом газете «Взгляд» рассказал агроном, специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

«Считается, что оранжевые и красные перцы богаты ликопином и витамином С, а желтые — каротиноидами, которые укрепляют иммунитет и улучшают зрение. Зеленые перцы — недозрелые, однако в них есть витамины групп А, В, С, Е и К. Кроме того, они содержат хлорофилл, который способствует детоксикации организма. В зеленом перце также меньше сахара, что делает его низкокалорийным», — уточнил агроэксперт.

Помимо этого, он посоветовал ориентироваться и на другие характеристики сорта. Среди них — скороспелость, урожайность, устойчивость к солнцу. При этом Викулов добавил, что от цвета овоща не будут зависеть сложность его выращивания или устойчивость растения к перепадам температур.

Врач-диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что красный перец в умеренных количествах очень полезен, поскольку обладает целым рядом целебных свойств. По ее словам, исследования показали, что варианты красного перца продлевают жизнь благодаря антиоксидантам, также в этом овоще много витаминов А, B, С.

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