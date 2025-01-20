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Назван овощ, который продлевает жизнь

Врач Павлюк: перец содержит антиоксиданты, продлевающие жизнь
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Красный перец в умеренных количествах очень полезен, поскольку обладает целым рядом целебных свойств. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Исследования показали, что варианты красного перца продлевают жизнь благодаря антиоксидантам, также в этом овоще много витаминов А, B, С», — рассказала специалист.

Она посоветовала добавлять перец в белковые блюда, супы и тушеные овощи.

Врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина до этого говорила, что плоды красного цвета, такие как томаты, красный болгарский перец, редис, клюква и брусника, содержат флавоноиды, защищающие организм от свободных радикалов и способствующие сохранению молодости.

Зеленые продукты — капуста, киви, горох — богаты витаминами А, В и С, а также магнием, калием и кальцием, улучшающими пищеварение и укрепляющими нервную систему, отметила врач.

Ранее россиянам назвали продукты, улучшающие работу мозга.

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