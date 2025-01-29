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Названы овощи, которые можно посеять на рассаду в феврале

Агроном Викулов: перец и томаты можно посеять на рассаду в феврале
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Pixabay

В феврале на рассаду можно посеять культуры с длительным периодом вегетации, в том числе перцы, баклажаны и томаты. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

Он посоветовал начать выращивать острые и суперострые перцы в начале февраля, сладкие перцы и баклажаны — в середине месяца, томаты для теплиц — в конце февраля — начале марта. По его словам, для определения времени начала посева культур нужно от предполагаемой даты высадки отнять рекомендуемый для этого возраст рассады.

«В нашей полосе посадка осуществляется в необогреваемые пленочные теплицы где-то не раньше начала мая. Для огурцов возраст рассады для высадки — 40 дней, у томатов может быть и 50, а у перцев — даже 60–70. Отсчитываем назад — это и будет примерным сроком по посеву семян той или иной культуры», — рассказал Викулов.

В конце декабря 2024 года Владимир Викулов говорил, что лук, томаты и огурцы можно выращивать в своей квартире зимой. По его словам, можно также купить зелень, например, салат, кинзу, укроп и петрушку, в горшочках, использовать готовую к употреблению часть и положить емкость в большую по размеру. Так можно будет получить еще один-два среза зелени.

Ранее селекционер перечислила вкусные сорта клубники для рассады.

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