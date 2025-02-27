Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина сняли с авиарейса из-за шутки про бомбу

«Авиаторщина»: в Новосибирске мужчину сняли с авиарейса из-за шутки про бомбу
close
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина пошутил про бомбу во время посадки на авиарейс в Новосибирске и никуда не полетел. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в аэропорту Толмачево во время посадки на рейс Новосибирск — Магадан. Во время посадки один из пассажиров прокомментировал сумку другого.

«Чего у тебя такая сумка тяжелая, там что — бомба?» — пошутил мужчина.

Однако вместо смеха после шутки последовал вызов на место наряда полиции. Сотрудники правоохранительных органов после сообщения о бомбе задержали 47-летнего юмориста. В результате рейс задержался на час и благополучно улетел, но без автора неуместной шутки.

До этого в аэропорту Пулково пассажир пошутил о бомбе и стал фигурантом уголовного дела. Хулигану может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее полицейские решили проверить студенток из Екатеринбурга после шутки об атомной бомбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами