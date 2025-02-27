Россиянина сняли с авиарейса из-за шутки про бомбу

«Авиаторщина»: в Новосибирске мужчину сняли с авиарейса из-за шутки про бомбу

Мужчина пошутил про бомбу во время посадки на авиарейс в Новосибирске и никуда не полетел. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в аэропорту Толмачево во время посадки на рейс Новосибирск — Магадан. Во время посадки один из пассажиров прокомментировал сумку другого.

«Чего у тебя такая сумка тяжелая, там что — бомба?» — пошутил мужчина.

Однако вместо смеха после шутки последовал вызов на место наряда полиции. Сотрудники правоохранительных органов после сообщения о бомбе задержали 47-летнего юмориста. В результате рейс задержался на час и благополучно улетел, но без автора неуместной шутки.

До этого в аэропорту Пулково пассажир пошутил о бомбе и стал фигурантом уголовного дела. Хулигану может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее полицейские решили проверить студенток из Екатеринбурга после шутки об атомной бомбе.