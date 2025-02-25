Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие бальзамы для губ могут вызвать аллергию

MedicalXpress: бальзамы для губ с ланолином могут вызвать аллергию
close
Depositphotos

Чаще всего аллергию вызывают бальзамы для губ с ароматическими добавками, консервантами, солнцезащитными компонентами и ланолином — воскообразным веществом, получаемым из шерсти овец. Об этом изданию MedicalXpress рассказала дерматолог Кэролайн Манн из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

По словам врача, сухость губ может наблюдаться в любое время года, однако чаще всего она возникает зимой. Холод на улице в сочетании с низкой влажностью в помещении может лишить губы влаги. Для большинства людей бальзам для губ — достойный союзник в борьбе с потрескавшимися губами, однако некоторые ингредиенты таких средств могут вызвать обратный эффект, спровоцировав аллергическую реакцию.

Дерматолог посоветовала быть особенно осторожными с парфюмерными отдушками. Также аллергия может возникнуть, если нанести на губы бальзам с консервантом под названием формальдегид. Усугубить красноту и шелушение может оксибензон — ингредиент солнцезащитных средств на химической основе.

Аллергию способны вызвать и натуральные ингредиенты, такие как ланолин — воск, выделяемый сальными железами шерстяных животных. Людям с чувствительными губами доктор Манни посоветовала использовать бальзамы без отдушек на основе вазелина, который обычно обозначается на этикетке как петролатум.

Ранее врач рассказал, какая просроченная косметика может вызвать химический ожог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами