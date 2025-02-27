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Российский посол рассказал, что в Канаде будут широко праздновать День Победы

Посол Степанов: россияне широко отпразднуют в Канаде День Победы
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Vladimir Gjorgiev/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, проживающие в Канаде, смогут принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов (признан в РФ иностранным агентом).

«И посольство в Оттаве, и генеральные консульства в Торонто и Монреале уже приступили к подготовке празднования Дня Победы», — поделился Степанов.

Дипломат уточнил, что 9 мая по всей Канаде состоятся праздничные мероприятия — памятные митинги, встречи с ветеранами, концерты в школах, возложение цветов к монументам, посвященным Великой Отечественной войне.

Степанов добавил, что дипломаты ожидают большое количество участников в праздничных мероприятиях — как россиян, так и канадцев и граждан других государств.

До этого проект «Сноб» сообщал, что Михаил Шолохов, Борис Васильев и Виктор Астафьев стали самыми популярными писателями-фронтовиками с начала 2025 года, в целом в год 80-летия Победы продажи классической военной прозы выросли на 38% в сравнении с показателем 2024 года.

Ранее россиянам объяснили, зачем читать книги в 2025 году.

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