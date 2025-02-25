Дизайнеры рассказали, как визуально расширить маленькую ванную

Правильный выбор цветовых решений поможет сделать маленькую ванную комнату визуально больше. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на дизайнеров интерьера.

Они советуют отдавать предпочтения светлым и более нейтральным оттенкам. По словам экспертов, такие цвета позволяют визуально расширить пространство и сделать его более воздушным. Кроме того, их можно гармонично сочетать с любым стилем.

«Абсолютный фаворит среди экспертов — теплый белый. Этот цвет не только универсален, но и наполняет комнату мягким светом, создавая ощущение комфорта и уюта», — добавили в сообщении.

Исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что среди тех, кто занимался обновлением своих квартир за последние 3 года, по 22% россиян поменяли обои и обновили технику. 19% участников опроса заменили трубы и санузел, в то время как 14% покрасили потолок, окна или мебель. Наибольшее внимание россияне уделяют кухне, которую ремонтировали 54% участников. Ванную и туалет отметили 44% респондентов, а спальную комнату — 42%.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от плесени в ванной или на кухне.