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Дизайнеры рассказали, как визуально расширить маленькую ванную

Pravda.Ru: светлые оттенки помогут визуально расширить маленькую ванную
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Правильный выбор цветовых решений поможет сделать маленькую ванную комнату визуально больше. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на дизайнеров интерьера.

Они советуют отдавать предпочтения светлым и более нейтральным оттенкам. По словам экспертов, такие цвета позволяют визуально расширить пространство и сделать его более воздушным. Кроме того, их можно гармонично сочетать с любым стилем.

«Абсолютный фаворит среди экспертов — теплый белый. Этот цвет не только универсален, но и наполняет комнату мягким светом, создавая ощущение комфорта и уюта», — добавили в сообщении.

Исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что среди тех, кто занимался обновлением своих квартир за последние 3 года, по 22% россиян поменяли обои и обновили технику. 19% участников опроса заменили трубы и санузел, в то время как 14% покрасили потолок, окна или мебель. Наибольшее внимание россияне уделяют кухне, которую ремонтировали 54% участников. Ванную и туалет отметили 44% респондентов, а спальную комнату — 42%.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от плесени в ванной или на кухне.

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