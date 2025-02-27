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Вор пытался украсть со склада в Подмосковье телефоны на 2 млн рублей и попался

В Подмосковье вор пытался украсть со склада телефоны на 2 млн рублей и попался
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Depositphotos

В Подмосковье поймали мужчину, который пытался украсть со склада 13 телефонов. Об этом со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по региону Татьяну Петрову сообщает ТАСС.

Злоумышленник с помощью магнитного ключа проник в помещение склада. Он стал складывать телефоны в карманы куртки — это попало в объектив камеры видеонаблюдения, и охранники вызвали на место полицейских.

Прибывшие стражи порядка задержали злоумышленника. Мужчина сообщил, что получил магнитный ключ, с помощью которого проник на склад, от своего знакомого — тот ранее работал на предприятии. Вор успел присвоить телефоны на общую сумму в 2 млн рублей.

До этого в Барнауле сын украл у пожилой матери деньги, чтобы погасить долги. Он попросил у нее банковскую карту, якобы для того, чтобы он мог по номеру дистанционно переводить деньги.

Ранее мошенники подарили россиянину смартфон, а потом украли у него почти 1 млн рублей.

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