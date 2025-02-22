Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники подарили россиянину смартфон, а потом украли у него почти 1 млн рублей

В Мордовии аферисты подарили мужчине смартфон, а потом украли почти 1 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Мордовии мошенники подарили 55-летнему мужчине смартфон, а затем украли у него почти 1 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Аферисты связались с жителем одного из сел региона в начале февраля и выяснили, что у мужчины имеется ипотечный кредит. Злоумышленники обманным путем убедили его оформить заем в мобильном приложении банка для якобы досрочного погашения долговых обязательств. Однако оказалось, что россиянин пользуется кнопочным телефоном и не может этого сделать.

Тогда преступники перевели мужчине 10 тысяч рублей на покупку смартфона, а затем помогли установить на него мессенджеры и мобильные приложения банков. После этого сельчанин, следуя инструкциям аферистов, взял кредит на 1 млн рублей и приехал в Саранск, где обналичил средства.

Обманутый мужчина через банкомат перевел на счета злоумышленников 860 тысяч рублей — сомнительный перевод насторожил финансовое учреждение, и дальнейшее осуществление переводов приостановили.

Осознав, что его обманули, россиянин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее кемеровчанка поверила баннеру о помощи пенсионерам и потеряла более 9,3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами