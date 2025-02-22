Мошенники подарили россиянину смартфон, а потом украли у него почти 1 млн рублей

В Мордовии аферисты подарили мужчине смартфон, а потом украли почти 1 млн рублей

В Мордовии мошенники подарили 55-летнему мужчине смартфон, а затем украли у него почти 1 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Аферисты связались с жителем одного из сел региона в начале февраля и выяснили, что у мужчины имеется ипотечный кредит. Злоумышленники обманным путем убедили его оформить заем в мобильном приложении банка для якобы досрочного погашения долговых обязательств. Однако оказалось, что россиянин пользуется кнопочным телефоном и не может этого сделать.

Тогда преступники перевели мужчине 10 тысяч рублей на покупку смартфона, а затем помогли установить на него мессенджеры и мобильные приложения банков. После этого сельчанин, следуя инструкциям аферистов, взял кредит на 1 млн рублей и приехал в Саранск, где обналичил средства.

Обманутый мужчина через банкомат перевел на счета злоумышленников 860 тысяч рублей — сомнительный перевод насторожил финансовое учреждение, и дальнейшее осуществление переводов приостановили.

Осознав, что его обманули, россиянин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее кемеровчанка поверила баннеру о помощи пенсионерам и потеряла более 9,3 млн рублей.