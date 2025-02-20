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Сын похитил деньги с кредитки матери, чтобы раздать долги

В Барнауле сын украл у пожилой матери деньги, чтобы погасить долги
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионерка из Барнаула осталась без денег из-за ранее судимого сына, мужчина украл средства с ее банковской карты. Об этом сообщает УМВД по Алтайскому краю.

65-летняя пенсионерка обнаружила, что с ее кредитной карты пропали деньги в сумме около 60 тысяч рублей, когда была в банке. Менеджеры сообщили женщине, что неизвестное лицо совершило как минимум 25 переводов с карты, практически исчерпав лимит кредитных средств.

Потерпевшая, не совершавшая никаких переводов, обратилась в правоохранительные органы. Как установили полицейские, к похищению денег оказался причастен 41-летний ранее судимый сын женщины. Он объяснил, что, когда мать приехала к нему в гости, он попросил у нее банковскую карту, якобы для того, чтобы он мог по номеру дистанционно переводить деньги.

Привязав карту матери к своему телефону, злоумышленник перевел себе средства. Деньги он потратил на погашение долгов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Карелии подросток ограбил мать, чтобы купить мопед.

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