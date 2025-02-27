В Краснодаре загорелось складское помещение

В Краснодаре на складе вспыхнул пожар, площадь которого достигла 1,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления городом.
По данным центра, возгорание складов произошел в микрорайоне Черемушки на улице Стасова, 2/1. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 9:04.
По данным «Кубань24», перед ЧП местные жители слышали звук взрыва. Столб дыма виден на значительном расстоянии.
Накануне пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты на Ленинградском проспекте в Москве. Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, включая ребенка. Еще 15 человек были эвакуированы. Никто не пострадал.
Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.