В Краснодаре загорелось складское помещение

В Краснодаре загорелся склад на площади 1,2 тыс. кв. метров

В Краснодаре на складе вспыхнул пожар, площадь которого достигла 1,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления городом.

По данным центра, возгорание складов произошел в микрорайоне Черемушки на улице Стасова, 2/1. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 9:04.

По данным «Кубань24», перед ЧП местные жители слышали звук взрыва. Столб дыма виден на значительном расстоянии.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты на Ленинградском проспекте в Москве. Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, включая ребенка. Еще 15 человек были эвакуированы. Никто не пострадал.

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