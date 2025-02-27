Врач назвал главные признаки развития апатии

Появление трудностей с принятием решений, сниженная активность и отказ от общения могут быть ранними признаками апатии. Об этом РИАМО рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

«Со временем человек может почувствовать, что все вокруг теряет смысл, и ему сложно даже сделать привычные вещи — например, выбрать одежду или пойти в магазин. Если игнорировать эти симптомы, апатия может привести к полному отчуждению от окружающего мира и даже отказу от заботы о себе», — предупредил врач.

По его словам, чтобы помочь себе справиться с возникшим недугом, важно находить время на те вещи, которые будут радовать. Например, прогулку или чтение. Помимо этого, важно высыпаться, наладить питание и избегать чрезмерных нагрузок, добавил Хамидуллин. Если апатия продолжается, важно обратиться за помощью к психологу или врачу, заключил он.

Нутрициолог Ирина Селиванова до этого говорила, что часто причиной апатии и чувства постоянной усталости в зимний период является нехватка витаминов.

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