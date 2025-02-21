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Врач рассказал, какие психические расстройства все чаще диагностируют россиянам

Врач Хамидуллин: россиян беспокоят тревожные и депрессивные расстройства
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Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

Множество россиян сталкиваются с различными психологическими трудностями и все чаще обращаются к специалистам с жалобами на сниженное настроение, тревожность, чувство страха, напряженность, раздражительность и нарушения сна. Дополнительными симптомами могут быть ощущение нехватки воздуха, учащенное сердцебиение, утомляемость и трудности с концентрацией внимания, рассказал «Газете.Ru» Рашид Хамидуллин, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По его словам, причины таких проблем часто связаны со стрессовой обстановкой, трудными жизненными обстоятельствами, хроническим переутомлением и недостатком сна. Эти проблемы стали особенно актуальными в связи с ухудшением социально-экономической ситуации, высоким уровнем стресса на рабочем месте и, в некоторых случаях, злоупотреблением алкоголем или наркотиками.

«Все эти проблемы, как правило, приводят к тому, что люди начинают испытывать дискомфорт в повседневной жизни. Важно понимать, что психологическое здоровье имеет огромное значение для общего состояния человека, и пренебрежение этими симптомами может привести к усугублению состояния», — отметил он.

Одним из наиболее распространенных типов психических нарушений являются тревожные и депрессивные расстройства. К ним относятся такие диагнозы, как генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, фобические расстройства, а также расстройства адаптации и соматоформные расстройства.

«Тревога часто становится реакцией на внешние стрессовые факторы, такие как разрыв значимых отношений, проблемы на работе или переживания о жизни и здоровье близких людей. Важно учитывать не только внешние обстоятельства, но и то, как человек воспринимает и оценивает эти события», — объясняет специалист.

Несмотря на то, что невротические расстройства не приводят к летальным исходам или инвалидности, их влияние на качество жизни может быть разрушительным. Люди, страдающие от тревожных и депрессивных расстройств, могут долго жить с этими состояниями, но ощущение постоянного стресса или депрессии серьезно ухудшает их повседневное существование.

Для того чтобы минимизировать влияние стресса и тревожности, психотерапевты советуют следить за состоянием психоэмоционального здоровья и вовремя обращаться за помощью. Терапия, направленная на работу с внутренними переживаниями и тревожностью, может значительно улучшить состояние и помочь восстановить эмоциональное равновесие.

«Очень важно не игнорировать первые признаки тревоги и стресса и при первых симптомах обращаться к специалисту. Это поможет не только справиться с текущими трудностями, но и избежать развития более серьезных психических расстройств в будущем. Приверженность здоровому образу жизни, внимательное отношение к собственному эмоциональному состоянию и своевременное обращение за помощью могут помочь людям справиться с психологическими проблемами и вернуться к нормальной жизни», — резюмировал он.

Ранее психолог объяснил, зачем россияне все чаще придумывают у себя депрессию и СДВГ.

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