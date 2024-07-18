Запойное чтение плохих новостей может повредить психике, предупредили ученые

Австралийские ученые из Университета Флиндерса провели первое в мире исследование такого феномена как думскроллинг — состояния, при котором людям сложно оторваться от просмотра тревожных и пугающих новостей в социальных сетях. Исследование опубликовано в научном журнале Computers in Human Behavior Reports (CHBR).

Термин «думскроллинг» образован от английских слов doom («злой рок») и scrolling («прокручивание»). Обычно этим выражением характеризуют желание человека потреблять информацию о негативных происшествиях несмотря на то, что это не приносит ему удовольствия.

В новом исследовании команда выяснила, что такое поведение может иметь тяжелые последствия для психического благополучия, усиливая стресс, тревогу, отчаяние и сомнения в смысле жизни.

Ученые опросили 800 студентов из США и Ирана, читающих новости в социальных сетях. Участникам предложили ответить на вопросы о том, как часто они просматривают соцсети, насколько они обеспокоены своим существованием, верят ли они в справедливость мира и что они думают о человечестве.

Результаты показали, что у склонных к думскроллингу молодых людей наблюдались симптомы, схожие с посттравматическим стрессовым расстройством, хотя сами они не пережили значимых психических травм в последнее время. Эти студенты чаще испытывали экзистенциальную тревогу и отчаяние, а также показывали склонность к мизантропии — неприязни к людям.

По словам исследователей, думскроллинг — вредная привычка, с которой нужно бороться ради заботы о собственном душевном благополучии.

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