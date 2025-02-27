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Врач назвала самый эффективный метод лечения аллергии на пыльцу

Врач Жоголева: АСИТ является эффективным методом лечения аллергии на пыльцу
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Shutterstock

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) является самым эффективным методом лечения поллиноза — аллергии на пыльцу растений. Об этом kp.ru рассказала аллерголог-иммунолог, главный врач клиники доказательной медицины, кандидат медицинских наук, ведущая Telegram-канала «Аллергология для чайников» Ольга Жоголева.

По ее словам, в ходе терапии пациенту введут аллерген в лекарственной форме, как при вакцинации. Это поможет обучить иммунную систему не сражаться с безопасными белками-аллергенами, уточнила эксперт. Она добавила, что эффективность АСИТ в этом случае превышает 90%.

«Это не значит, что абсолютно у всех пациентов полностью и навсегда проходит поллиноз. Но на фоне лечения у большинства симптомы или прекратятся, или смягчатся, или уменьшится частота обострений и потребность в лекарствах», — объяснила Жоголева.

Врач-аллерголог и иммунолог Надежда Логина до этого говорила, что теплая погода этой зимой привела к тому, что для некоторых пациентов уже начался сезон аллергии. По ее словам, в воздухе содержится большое количество грибковых аллергенов. В связи с этим люди с повышенной чувствительностью к плесневым грибам могут сталкиваться с реакцией на них.

Ранее врач ответила, может ли стресс спровоцировать развитие аллергии.

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