Стало известно, где отдыхали россияне зимой 2025 года

Этой зимой чаще всего россияне путешествовали в Москву – на нее приходится 27,3% всех бронирований. Из зарубежных направлений многие выбрали Турцию и ОАЭ, передает RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса OneTwoTrip.

Среди российских городов в тройку самых популярных направлений, помимо столицы, вошли также Петербург (13,8% бронирований) и Сочи (7,7%). Причем в этом году популярность обеих столиц упала на 8 и 11% соответственно, а в Сочи поехало на 17,2% меньше туристов, чем зимой 2024 года. Популярными внутри страны оказались и такие города, как Казань (3,1% заказов), Екатеринбург (2,5%), Краснодар (2,1%) и другие. Отмечается рост к путешествиям в Новосибирск (на 50% больше бронирований), Ростов-на-Дону (+41%).

Из зарубежных направлений рейтинг самых популярных возглавил Стамбул (6,9% отдельных бронирований). Несмотря на относительно высокий спрос, этот показатель снизился на 29% по сравнению с прошлым годом.

Также среди зарубежных направлений многие россияне выбирали Дубай (6,5% туристов), Бангкок (3,7%). Спрос на ОАЭ и Таиланд вырос на 27% и на 8% соответственно.

Многие предпочли этой зимой съездить в Минск (3,2%), Паттайю (2,5%), Париж (2,2%), Ереван (2%), Тбилиси (1,5%). Спрос на путешествия в Шанхай вырос вдвое, интерес к Минску увеличился на 10%, Паттайя прибавила в популярности 4%.

А вот интерес к Риму заметно упал по сравнению с прошлой зимой (на 23% меньше бронирований), как и к Еревану (на 4% меньше бронирований).

До этого представители агрегатора туров Турвизор сообщили «Газете.Ru», что Абхазия на данный момент является самым бюджетным вариантом для путешествий. Стоимость недельного тура на двоих в Гагры или Новый Афон с вылетом в ближайшие дни из Москвы стартует от 27 тысяч рублей. При таких же параметрах — неделя на двоих с вылетом в ближайшие дни — стоимость туров внутри России сейчас начинается от 24 тысяч рублей. Однако, по оценкам аналитиков, такие предложения носят единичный характер и не включают ряд затрат, например, на трансфер из аэропорта до отеля.

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