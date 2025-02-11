Названы страны с самыми дешевыми для россиян турами этой зимой

Согласно статистике продаж агрегатора туров Турвизор, Абхазия на данный момент является самым бюджетным вариантом для путешествий. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Стоимость недельного тура на двоих в Гагры или Новый Афон с вылетом в ближайшие дни из Москвы стартует от 27 тысяч рублей. Если же прибавить к этой сумме еще пару тысяч рублей, то у потенциального покупателя на выбор будет уже несколько десятков предложений от различных туроператоров и турагентов.

При таких же параметрах — неделя на двоих с вылетом в ближайшие дни — стоимость туров внутри России сейчас начинается от 24 тысяч рублей. Однако, по оценкам аналитиков, такие предложения носят единичный характер и не включают ряд затрат, например, на трансфер из аэропорта до отеля.

Основная часть продаж и предложений по России стартует от 32-33 тысяч рублей за тур на двоих. За такую стоимость можно взять как туры на побережье Черного моря, так и горящие туры на Алтай. Минимальная стоимость тура на Красную Поляну закономерно оказалась выше, поскольку сейчас там активный сезон. Цены начинаются от 61 тысячи рублей за тур на двоих с вылетом из Москвы.

Остальные направления для путешествия в рамках тура оказались существенно дороже.

На третьем месте по минимальной стоимости, согласно данным Турвизор, оказался Египет. Стоимость тура на двоих человек стартует от 49 тысяч рублей при вылете из столицы.

Минимальная стоимость тура в Турцию — 52 тысячи рублей.

Замыкает пятерку бюджетных направлений ОАЭ — стоимость за тур от 70 тысяч рублей.

Из более экзотических направлений эксперты отметили Катар, стоимость тура туда начинается с 84 тысяч рублей за двоих. При этом речь идет о турах в четырехзвездочные отели с высоким уровнем сервиса и включенными завтраками.

Значительные скидки иногда фиксируются при продаже туров в Таиланд. По оценкам аналитиков реальная скидка при покупке горящего тура в эту страну сейчас может составлять до 40% от стоимости.

Из дорогих направлений, пользующихся регулярным спросом, можно отметить Тунис (от 206 тысяч рублей), Кубу (от 223 тысяч рублей), Вьетнам (от 225 тысяч рублей).

«Февраль и начало марта традиционно являются периодом неравномерного спроса, за исключением туров в Таиланд и курортов, связанных с горными лыжами . Поэтому многие туроператоры предлагают действительно существенные скидки при покупке горящего тура, и это является хорошим вариантом для желающих сэкономить. При этом следует внимательно изучить параметры тура, чтобы не получить непредвиденные дополнительные расходы. Например, включен ли в стоимость трансфер, какие ограничения по багажу. Хорошим вариантом будет выбрать несколько интересующих вас предложений и далее подписаться на оповещения об изменении их стоимости ближе к дате вылета и планируемого отдыха», — поясняет Илья Юртаев, генеральный директор Турвизор.

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