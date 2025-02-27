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Российский экс-боксер одним ударом лишил сознания женщину и попал на видео

В Томске женщина потеряла сознание после удара в лицо от пьяного экс-боксера

В Томске пьяный экс-боксер ударил женщину кулаком в лицо и попал на видео, пострадавшая потеряла сознание. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов, расположенных на Енисейской улице. Мужчина пришел в гости к отцу и распивал в квартире спиртные напитки, а затем спустился на лифте на первый этаж и заблокировал двери.

В этот момент подъемник дожидались две женщины и дочь одной из них. В какой-то момент мужчина все же покинул кабину и внезапно нанес резкий удар рукой в область головы 44-летней женщине — та потеряла сознание и упала, а агрессор скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики сообщили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 43-летний россиянин. Мужчина ранее занимался боксом, а сейчас работает мастером по ремонту холодильников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Кубани жестоко избил супругу за то, что та отказывалась идти домой.

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