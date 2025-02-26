Житель Кубани жестоко избил супругу за то, что та отказывалась идти домой

На Кубани мужчину задержали за жестокое избиение супруги

В Краснодарском крае мужчину подозревают в избиении жены. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в хуторе Курчанском, на Красной улице. По версии следствия, женщина не хотела идти домой, это не понравилось ее супругу, поэтому между парой возник конфликт.

Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил женщину по лицу и оставил на месте, но позже вернулся и забрал домой. На следующее утро он заметил, что супруга не дышит. Спасти ее не удалось.

«Родственники фигуранта вызвали на место сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранителей», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут собрать доказательства по делу.

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