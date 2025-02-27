Дело экс-замглавреда «Новой газеты» начнут рассматривать 6 марта

Басманный суд Москвы 6 марта начнет рассмотрение уголовного дела против бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова, признанного иноагентом, по статье об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС.

Судебное заседание назначено на 17:00 по московскому времени. Мартынов обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ за организацию деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной в России. Он был заочно арестован 6 ноября 2024 года.

В отношении Мартынова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ, касающееся организации деятельности иностранных или международных неправительственных организаций, которые признаны нежелательными в России. Басманный суд санкционировал его заочный арест 6 ноября, он был объявлен в международный розыск.

Уголовное дело было инициировано из-за работы Мартынова в издании «Новая газета. Европа», которое признано нежелательной организацией в России, а также в проекте «Свободный университет», деятельность которого также была оценена как нежелательная. Он также связан с Международным центром имени Вудро Вильсона из США, который признан нежелательным в России.

В декабре прошлого года бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) покинул Россию после допроса в рамках уголовного дела против Кирилла Мартынова.

Ранее суд признал законным заочный арест главреда «Новой газеты. Европа».