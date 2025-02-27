Таинственные белые пятна обнаружили на пляже в Британии

На пляже города Борнмут в Великобритании обнаружили таинственное, пахнущее белое вещество. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Липкое вещество, которое сравнивают с тестом, запечатлели с помощью фото и видео на минувших выходных на всем протяжении от пляжа Алум-Чайн до мыса Хенгистбери-Хед.

Одни люди предполагают, что эта субстанция может быть клеем, комками белой краски или пальмового масла. Другие же считают, что это может быть грибком, плесенью или воском.

Любителям пляжного отдыха в Борнмуте рекомендовали избегать загадочного вещества и не допускать к нему детей и собак.

В кабинете министров Совета Борнмута рассказали, что собрали образцы этих комков, и, по первоначальной оценке, это белая краска.

В январе гранулы белого вещества выбросило на берег в Финляндии. Позднее нефтеперерабатывающая компания Neste сообщала, что обнаруженное на берегу полуострова Ханко вещество могло попасть туда из промывочных вод грузового судна, перевозившего груз для компании.

Ранее в необычных шарах на пляжах Австралии нашли кишечную палочку.