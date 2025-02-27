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В Балтийском море в рыболовных сетях запутался кит

Вблизи польского побережья Балтики в рыболовные сети попал горбатый кит
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Global Look Press

В Польше готовится операция по спасению попавшего в рыболовные сети недалеко от побережья страны горбатого кита. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил директор морской поисково-спасательной службы Себастьян Клуска.

По его словам, кит запутался в сетях в окрестностях Дзивнова на территории Волиньского национального парка. Местная береговая спасательная станция оказывает животному помощь.

Инцидент подтвердили представители Морского управления Польши. Они сообщили информационному агентству PAP, что кит действительно запутался в сетях в нескольких сотнях метров от берега. Однако пока неизвестно, какой это именно кит — горбатый или синий.

Киты не обитают в Балтийском море и крайне редко там появляются. В последний раз кита видели в водах Балтики весной 2023 года.

4 октября сообщалось, что косаткам, которые оказались на мели в лимане села Устьевое на Камчатке, удалось вернуться в открытое море.

Ранее горбатый кит проглотил человека в Чили — и выплюнул невредимым.

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