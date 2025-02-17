Горбатый кит проглотил человека в Чили – и выплюнул невредимым

В водах у берегов чилийской Патагонии произошел невероятный случай: горбатый кит случайно проглотил гребца вместе с лодкой, но спустя несколько секунд выплюнул его обратно. Инцидент попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

24-летний Адриан Симанкас катался на лодке недалеко от города Пунта-Аренас, когда гигантский кит неожиданно вынырнул из воды и полностью поглотил его. Отец молодого человека, Делл Симанкас, находившийся неподалеку, смог запечатлеть момент на камеру и отчаянно кричал сыну: «Расслабься! Расслабься!»

Через несколько секунд Адриан всплыл на поверхность в полном замешательстве. «Я думал, он меня съел!» — признался он позже в интервью чилийскому телеканалу TVN.

Эксперты объясняют, что кит не мог проглотить человека, поскольку его горло слишком узкое. По словам морского биолога Марии Хосе Перес из Университета Чили, каяк случайно оказался в зоне кормления, и кит просто не заметил его.

Подобные случаи происходят крайне редко, но встречаются среди небольших лодок, которые не издают шума. К счастью, этот инцидент закончился без последствий, оставив только захватывающую историю, которой Адриан сможет делиться всю жизнь.

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