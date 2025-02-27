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Премьер Грузии заявил о необходимости восстановления электроснабжения на западе страны

Кобахидзе: восстановление электроснабжения на западе Грузии является приоритетом
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Government of Georgia

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о важности восстановления электроснабжения в пострадавших от снегопада районах Западной Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Глава правительства, находящийся в Озургетском районе, отметил, что в настоящее время значительное количество деревень, не обеспечено электроэнергией. Поэтому в ближайшие дни будут активно проводиться работы по полному восстановлению электроснабжения.

Кобахидзе выразил оптимизм, заявив, что снегопада на западе республики больше не прогнозируется, и это облегчит спасательные работы и расчистку дорог.

26 февраля сообщалось, что в спасательной операции в Западной Грузии участвуют сотни пожарных и десятки единиц специальной техники.

Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии сугробы достигали метра. Из-за непогоды в регионе не работает общественный транспорт, а также отменили занятия в школах и детских садах.

Ранее снегопад повредил здание аэропорта в Батуми.

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