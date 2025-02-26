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На западе Грузии проходит масштабная спасательная операция с применением спецтехники

В спасательных работах в Западной Грузии участвуют свыше 600 пожарных
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Global Look Press

В спасательной операции в Западной Грузии участвуют сотни пожарных и десятки единиц специальной техники. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

В настоящее время более 600 пожарных с помощью спецтехники, в том числе снегоуборочных машин, оказывают помощь людям, оказавшимся из-за сильного снегопада отрезанными в труднодоступных горных районах. Из сел в Аджарии и Грузии спасателям удалось вывезти в безопасные места детей, пожилых и нуждающихся в медицинской помощи граждан. Они также эвакуировали застрявшие в снегу транспортные средства.

Кроме пожарных, в спасательных работах принимают активное участие сотрудники патрульной и криминальной полиции.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал сложной ситуацию в западных районах Грузии. Он сообщил, что принято решение о привлечении к спасательной операции армейских частей. Глава правительства заявил о необходимости использовать имеющиеся запасы лекарств, продовольствия и топлива.

В настоящее время стало известно о трех не выживших в результате снегопадов жителях сел Западной Грузии.

Сильный снегопад обрушился на регионы Западной Грузии 22 февраля. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии сугробы достигали метра. Из-за непогоды в регионе не работает общественный транспорт, а также отменили занятия в школах и детских садах.

Ранее снегопад повредил здание аэропорта в Батуми.

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