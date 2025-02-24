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Девушка согласилась провезти в багаже 20 кг наркотиков за бесплатный перелет

В США задержали австралийку с 20 кг наркотиков в багаже после случайной проверки
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Depositphotos

Австралийка согласилась перевезти 20 кг наркотиков в обмен на бесплатный перелет, пишет Los Angeles Times.

На прошлой неделе 25-летняя Ясмин Вантонгерен была арестована в международном аэропорту Сан-Франциско по подозрению в хранении метамфетамина с целью продажи.

Девушка собиралась лететь в Брисбен, но агенты Управления транспортной безопасности обнаружили в ее багаже почти 20 кг метамфетамина, расфасованные по 20 пакетам.

«[Обычно] они не проверяют весь багаж. Это случайность, ей не повезло», — заявил прокурор округа Сан-Матео.

По данным властей, подозреваемой заплатила за перевозку запрещенных веществ ее давняя знакомая из Лос-Анджелеса, она предложила оплатить ее перелет в Австралию и еще до $15 тыс. за выполнение заказа. Вантонгерен отказалась признать свою вину, в США ей грозит несколько лет тюрьмы.

Ранее на Пхукете туриста арестовали за хранение кокаина после припадка в аэропорту.

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