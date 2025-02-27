Пенсионерам хотят предоставлять бесплатную юридическую помощь

В Госдуму внесут проект о бесплатной юридической помощи пенсионерам

Законопроект о предоставлении пенсионерам бесплатной юридической помощи внесут в Госдуму. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ будет внесен на рассмотрение палаты в четверг, 27 февраля. Его авторы — лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и депутат Федор Тумусов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения позволят людям старшего поколения защитить свои права и законные интересы.

Миронов заявил агентству, что пенсионеры — наиболее социально незащищенная категория граждан, и часто страдают из-за мошенников или нарушения прав в вопросах получения льгот и начисления пенсий.

По его словам, пожилые россияне часто не знают, где найти помощь, а квалифицированные юристы и адвокаты для подавляющего большинства пенсионеров недоступны из-за высокой стоимости их услуг.

До этого в Госдуме предложили изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Ранее пенсионер потерял память в автобусе.