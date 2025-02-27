В Госдуме предложили не заключать под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Авксентьева: не нужно сажать в СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Суды не должны заключать под стражу обвиняемых, совершивших любые ненасильственные преступления независимо от степени тяжести, заявила депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат предложила внести законодательный запрет для заключения под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях. По словам Авксентьевой, суды должны шире применять альтернативные меры в виде домашнего ареста, личного поручительства или подписки о невыезде. Это позволит обеспечить соблюдение прав обвиняемых, минимизируют излишнее ограничение их свободы и позволит избежать перегрузки системы исполнения наказания.

28 января сообщалось, что правительство предложит Госдуме ограничить применение арестов к несовершеннолетним, беременным и женщинам с малолетними детьми.

Заключение под стражу будет возможно только за преступления средней тяжести с применением насилия или угрозы его применения, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее Совфед разрешил россиянам под следствием видеозвонки с адвокатами.