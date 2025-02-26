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В Воронеже нелегальный мигрант приставал к девочке на улице и получил семь лет

В Воронеже осудили мигранта, который приставал к 11-летней девочке
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Воронеже суд вынес приговор иностранцу, который домогался 11-летней девочки. Об этом сообщает депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь в официальном Telegram-канале.

Как рассказала мать пострадавшей, инцидент произошел в июне прошлого года, но решение суд вынес только сейчас. По ее словам, дочь пошла на встречу с подругой, но по пути ее догнал незнакомец и стал трогать. Девочка решила, что это произошло случайно, и пошла дальше, но мигрант догнал ее и стал приставать снова.

Позже, после звонка школьницы, мать приехала на место и нашла осужденного, но тот стал убегать. Спустя два дня мужчину задержали, им оказался иностранец, проживавший на территории России нелегально.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело, вину он признал. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. При этом, как рассказал Рымарь, суд не принял во внимание то, что у мужчины не было необходимых для пребывания в РФ документов.

Прокуратура считает приговор мягким, поэтому требует пересмотра.

Ранее в Нижегородской области арестовали мигранта, обвиняемого в надругательстве.

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