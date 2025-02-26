Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье около детской площадки полуголый мужчина гонялся за детьми

В Чехове мужчина с ножом гонялся за детьми и напугал родителей
close
Telegram-канал Чехов Вид

В Подмосковье местные жители заметили пожилого мужчину, который ходил за детьми с ножом. Об этом сообщает «Чехов-Вид».

Инцидент произошел в Чехове, на Московской улице. По данным Telegram-канала, полураздетый мужчина взял в руки кухонный нож и в таком виде ходил недалеко от детской площадки.

Как рассказали местные жители, некоторых школьников он преследовал, но те успели убежать. Рядом также находились дети младшего возраста, их быстро забрали домой родители.

Местные жители вызвали полицию, на мужчину написали заявление.

До этого в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который устроил дебош в книжном магазине. В помещении он снял часть одежды и стал крушить все вокруг.

Мужчина разбил шкаф, витрину и прилавок. На кадрах с места заметно, что пострадала выкладка книг. В момент произошедшего дебошир находился в состоянии опьянения.

Ранее на Урале молодые люди жестоко избили полуголую девочку-подростка на камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами