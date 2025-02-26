В Подмосковье около детской площадки полуголый мужчина гонялся за детьми

В Чехове мужчина с ножом гонялся за детьми и напугал родителей

В Подмосковье местные жители заметили пожилого мужчину, который ходил за детьми с ножом. Об этом сообщает «Чехов-Вид».

Инцидент произошел в Чехове, на Московской улице. По данным Telegram-канала, полураздетый мужчина взял в руки кухонный нож и в таком виде ходил недалеко от детской площадки.

Как рассказали местные жители, некоторых школьников он преследовал, но те успели убежать. Рядом также находились дети младшего возраста, их быстро забрали домой родители.

Местные жители вызвали полицию, на мужчину написали заявление.

До этого в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который устроил дебош в книжном магазине. В помещении он снял часть одежды и стал крушить все вокруг.

Мужчина разбил шкаф, витрину и прилавок. На кадрах с места заметно, что пострадала выкладка книг. В момент произошедшего дебошир находился в состоянии опьянения.

Ранее на Урале молодые люди жестоко избили полуголую девочку-подростка на камеру.