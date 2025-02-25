В Польше рассказали о бандах иностранцев, пытающихся установить контроль над преступностью

Банды, состоящие из иностранцев, пытаются попасть в Польшу и взять под контроль местную преступность при помощи различных методов. Об этом сообщил глава МВД республики, координатор спецслужб Томаш Семоняк, которого цитирует РИА Новости.

«Иностранные банды пытаются проникнуть в Польшу, чтобы контролировать различные виды преступности — незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, вымогательство. И они используют для этого жестокие методы», — рассказал министр.

При этом растет количество депортированных из страны. Так, только в 2024 году было выслано 8 тысяч человек — это огромный показатель, отметил Семоняк.

До этого сообщалось, что украинцы лидируют по количеству преступлений, совершенных иностранцами в Варшаве в 2024 году. Отмечается, что чаще всего их задерживали за кражи, хранение наркотиков, мошенничество и управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных поляков призвали украинцев вернуться на родину и идти на фронт.