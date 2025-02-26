В Петербурге неизвестные выкинули раненого мужчину из автомобиля

В Петербурге ищут машину, из которой выкинули двоих пьяных мужчин

В Петербурге ищут автомобиль, из которого неизвестные выкинули двоих человек. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел в Петроградском районе, на улице Куйбышева. По данным паблика, двоих мужчин выкинули из машины марки Renault, при этом оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. У одного из пострадавших было ножевое ранение бедра.

«Устанавливаются обстоятельства происшествия», – сообщается в публикации.

Как сообщает 78.ru, травмированного мужчину направили в больницу. Подробности о его состоянии не уточняются.

Известно, что машина принадлежит компании, которая сдает в аренду автомобили для фотовидеофиксации нарушений.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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