Неизвестный избил и силой затолкал девушку в машину на Ямале

Житель Ноябрьска проявил агрессию к спутнице и силой затолкал ее в машину

Неизвестный из ЯНАО грубо обращался со своей спутницей. Видео, на которое попал автомобиль злоумышленника, опубликовал Тelegram-канал «NSK».

Инцидент произошел вечером 13 января в Ноябрьске. Со слов очевидца, около 19:40 злоумышленник насильно затащил девушку в машину, обматерил ее и избил.

«Уехал сразу, как затолкал в машину», — добавил аноним.

В комментариях к посту появился пользователь, который назвал себя владельцем автомобиля, попавшего в кадр. Он заверил собравшихся, что между ним и его подругой недопонимания накануне вечером не возникало.

«Мы с девушкой вообще просто угорали. Какой-то ребенок не правильно понял и выкладывает эту шляпу. С девушкой все в порядке, руки я не поднимаю», — написал мужчина (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

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