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Россиянин с сыном-подростком похитили юношу ради вымогательства 100 тысяч рублей

В Кузбассе отец с сыном-подростком похитили юношу ради вымогательства денег

В Кузбассе отец с сыном-подростком и его другом похитили юношу ради вымогательства 100 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Предварительно, инцидент произошел 23 февраля в городе Прокопьевске. 50-летний мужчина вместе со своим сыном-подростком и его взрослым другом похитили 20-летнего юношу на Главной улице, затолкав молодого человека в автомобиль. Его доставили в приусадебную постройку на Костромской улице, где стали удерживать. Злоумышленники позвонили отцу похищенного и потребовали 100 тысяч рублей, которые юноша якобы должен им за отечественную машину.

Отец юноши сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Полицейские прибыли на место и освободили молодого человека. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. 50-летнему мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу.

Ранее банда из Брянска вымогала деньги у мужчин, используя школьницу в качестве приманки.

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