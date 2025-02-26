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В Брянске гражданина Алжира отправили в колонию за попытку стать наемником ВСУ

В Брянске гражданину Алжира дали 10 лет за попытку стать наемником ВСУ

В Брянске гражданина Алжира Менуши Акли приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку стать наемником Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Во время обучения в вузе Йошкар-Олы фигурант отправил посольству Украины в Алжире электронное письмо, в котором выразил желание вступить в вооруженные формирования Украины, а также попросил проинформировать о необходимых для этого документах, говорится в публикации.

Чтобы пересечь границу, мужчина прибыл в Брянск, а затем в Суземский район, где его задержали пограничники. Фигурант пытался убежать, а догнавшего его пограничника несколько раз ударил, добавили в пресс-службе.

Гражданин Алжира признал вину в покушении на пересечение границы и применении насилия, но в покушении на наемничество — не признал.

13 февраля Следственный комитет России сообщил, что следователи за три недели привлекли к уголовной ответственности еще 26 иностранцев из 12 стран за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Были привлечены к ответственности граждане, в том числе, из Великобритании, Колумбии, Аргентины. Они объявлены в розыск.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники массово покидают ВСУ.

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