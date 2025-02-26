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Россиян на Маврикии призвали оставаться в укрытиях из-за шторма «Гаранс»

ДСКЦ МИД России: на Маврикии введен третий уровень опасности из-за циклона
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NASA

Тропический шторм «Гаранс» находится на подступах к Маврикию — в 440 километрах, в вечерние часы прогнозируются сильные дожди, затопления. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента «Ситуационно-кризисный центр» (ДСКЦ) МИД России в Telegram-канале.

«Введен третий уровень опасности прихода циклона. Просим всех наших граждан оставаться в укрытии, не выходить из дома без острой необходимости», — говорится в сообщении.

В ДСКЦ добавили, что все магазины, школы и рестораны на острове уже закрыты.

2 февраля сообщалось, что надвигающийся на Маврикий мощный циклон заставил российских туристов срочно запасаться продуктами и товарами первой необходимости. Сообщалось, что очереди в магазины наблюдались уже накануне.

Маврикий — остров в Индийском океане вулканического происхождения, расположенный примерно в 900 километрах на восток от острова Мадагаскар и в 1,9 тысячи километрах от побережья Африки. На острове находится Республика Маврикий.

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