В Маврикии российские туристы скупают продукты из-за приближающегося циклона

SHOT: российские туристы в Маврикии закупаются в магазинах из-за циклона

Надвигающийся на Маврикий мощный циклон заставил российских туристов срочно запасаться продуктами и товарами первой необходимости. Telegram-канал SHOT сообщает о заметном ажиотаже в магазинах острова.

Ожидаются сильный ветер и продолжительные ливни. По прогнозам синоптиков, циклон может бушевать до трех недель.

Туристов призывают не покидать отели, не исключено введение комендантского часа.

Отмечается, что очереди в магазинах наблюдались уже накануне.

Канал отмечает, что мощные тропические циклоны на Маврикий обрушиваются почти ежегодно.

Республика Маврикий — островное государство в Юго-Восточной Африке. Расположено в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара.

Накануне на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По данным ведомства, в горах Краснодарского края, за исключением Сочи, и в Адыгее на высоте более 2 тыс. м будет лавиноопасно. Предупреждение действует с 31 января по 18:00 3 февраля.

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