Российские туристы попали в плен в Кении

Российских туристов, приехавших в секс-тур в Кению, держали в плену ради выкупа в 2 млн рублей, пишет Mash.

Как сообщается, посольству России в африканской стране известно уже о трех случаях похищения россиян. Все они занимались секс-туризмом и столкнулись с жадностью местных сутенеров, которые стали требовать деньги за их освобождение.

Пострадавшие молодые люди приехали в Момбасу и сняли жилье через интернет. На встрече с хозяином квартиры их закрыли в доме. Вымогатели потребовали крупную денежную сумму в качестве выкупа. Путешественникам удалось выбраться, они обратились в полицию.

В другом случае проблемы у россиян начались уже после общения с секс-работницами, которых не устроил полученный гонорар. Конфликт между ними и клиентами приехали решать сутенеры, которые закрыли последних в доме и удерживали, пока те не выплатили желаемую сумму.

Ранее боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) похитили туристку, приехавшую на отдых в африканскую страну.