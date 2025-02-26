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В ЛНР создадут Луганский казачий округ

В ВСКО заявили о формировании Луганского казачьего округа
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Официальный канал портала «Российское казачество»

В Луганской народной республике будет создан Луганский казачий округ. Об этом по итогам Большого круга Всероссийского казачьего общества рассказал советник главы ЛНР Владимир Полуполтинных.

Он уточнил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О развитии российского казачества на 2024–2030 годы» в регионе проводится масштабная работа по формированию и объединению первичных казачьих обществ в соответствии с законодательством страны.

«В ближайшее время мы приступим к формированию Луганского казачьего округа, который войдет во Всевеликое войско Донское», – приводятся слова Полуполтинных в Telegram-канале Российского казачества.

Он уточнил, что на сегодняшний день зарегистрировано пять первичных казачьих обществ. По его словам, их члены принимают на себя обязательства по несению государственной и иной службы.

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