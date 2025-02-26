Возгорание произошло в салоне красоты в Москве

Пожар произошел в помещении салона красоты на Ленинградском проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что помещение салона располагается на первом этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, включая ребенка. Еще 15 человек были эвакуированы. Пострадавших нет.

В публикации отмечается, что пожар произошел на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.

До этого сообщалось, что пять человек пострадали во время пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Академика Варги в Москве. Черемушкинская межрайонная прокуратура начала проверку инцидента и обстоятельств пожара. Предварительно установили, что возгорание произошло на первом этаже в помещении консьержа.

25 февраля пожарные спасли восемь человек во время пожара в жилом доме. В МЧС рассказали, что возгорание тушили 18 специалистов и пять единиц техники. Некоторых жильцов пришлось спасать с помощью штурмовой лестницы. Среди эвакуированных есть дети.

Ранее автомобильный аккумулятор взорвался в квартире на юге Москвы.