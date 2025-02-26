Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возгорание произошло в салоне красоты в Москве

МЧС: салон красоты загорелся на Ленинградском проспекте в Москве
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пожар произошел в помещении салона красоты на Ленинградском проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что помещение салона располагается на первом этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, включая ребенка. Еще 15 человек были эвакуированы. Пострадавших нет.

В публикации отмечается, что пожар произошел на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.

До этого сообщалось, что пять человек пострадали во время пожара в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Академика Варги в Москве. Черемушкинская межрайонная прокуратура начала проверку инцидента и обстоятельств пожара. Предварительно установили, что возгорание произошло на первом этаже в помещении консьержа.

25 февраля пожарные спасли восемь человек во время пожара в жилом доме. В МЧС рассказали, что возгорание тушили 18 специалистов и пять единиц техники. Некоторых жильцов пришлось спасать с помощью штурмовой лестницы. Среди эвакуированных есть дети.

Ранее автомобильный аккумулятор взорвался в квартире на юге Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами