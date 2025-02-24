Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобильный аккумулятор взорвался в квартире на юге Москвы

ТАСС: в Москве в одной из квартир взорвался автомобильный аккумулятор
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Москве в квартире жилого дома №8 на улице Елецкой произошел взрыв автомобильного аккумулятора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По предварительной информации, аккумулятор взорвался в квартире на пятом этаже во время зарядки, отметило агентство. Получило повреждения остекление кухни и балкона.

Информация о пострадавших уточняется.

Накануне сообщалось, что рядом с жилым комплексом «Ривер Парк», расположенным на Коломенской улице на юге Москвы, произошел взрыв. По данным Telegram-канала Mash, хлопок прозвучал примерно в 15:57 мск. После этого на расположенном рядом с ЖК предприятии начался пожар, отметили журналисты. По предварительной информации, в бытовке у рабочих взорвался газовый баллон.

Позднее стало известно, что в Саратовской области при взрыве у пятиэтажки в городе Балаково пострадала женщина. По словам очевидцев, взрыв произошел у дома на Набережной Леонова, когда из подъезда выходила семья из трех человек. Telegram-канал SHOT сообщил, что мужчина и ребенок не пострадали, а женщину госпитализировали с травмами ног и спины.

Ранее ученые составили рейтинг самых взрывоопасных аккумуляторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами