Автомобильный аккумулятор взорвался в квартире на юге Москвы

ТАСС: в Москве в одной из квартир взорвался автомобильный аккумулятор

В Москве в квартире жилого дома №8 на улице Елецкой произошел взрыв автомобильного аккумулятора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По предварительной информации, аккумулятор взорвался в квартире на пятом этаже во время зарядки, отметило агентство. Получило повреждения остекление кухни и балкона.

Информация о пострадавших уточняется.

Накануне сообщалось, что рядом с жилым комплексом «Ривер Парк», расположенным на Коломенской улице на юге Москвы, произошел взрыв. По данным Telegram-канала Mash, хлопок прозвучал примерно в 15:57 мск. После этого на расположенном рядом с ЖК предприятии начался пожар, отметили журналисты. По предварительной информации, в бытовке у рабочих взорвался газовый баллон.

Позднее стало известно, что в Саратовской области при взрыве у пятиэтажки в городе Балаково пострадала женщина. По словам очевидцев, взрыв произошел у дома на Набережной Леонова, когда из подъезда выходила семья из трех человек. Telegram-канал SHOT сообщил, что мужчина и ребенок не пострадали, а женщину госпитализировали с травмами ног и спины.

Ранее ученые составили рейтинг самых взрывоопасных аккумуляторов.